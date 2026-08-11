القاهرة في 11 أغسطس / وام / أكدت مصر والأمم المتحدة أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والبدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور رئيسي في القطاع، بما يؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية وترابط غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمود عمر، مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة فلسطين، مع رامز الأكباروف، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسوزانا تكاليتش، نائبة المنسق والمقيمة في قطاع غزة، حيث رحب المسؤولان الأمميان بالتعاون القائم مع اللجنة المصرية في غزة، وأشادا بدورها بالتنسيق مع المنظمات الدولية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية، وأشارا إلى إعادة التيار الكهربائي إلى مخيم نتساريم المعروف باسم "مخيم الحرية المصري".

وأكد الجانبان ضرورة زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحشد المانحين لزيادة مساهماتهم في مواجهة الأزمة الإنسانية، ورفضا كافة أشكال تهجير الفلسطينيين، كما شددا على تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وخفض التوتر والعنف والحيلولة دون مزيد من التدهور على الأرض.

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