عجمان في 11 أغسطس / وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، حملة مرورية تحت شعار "شركاء في السلامة"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى الوعي لدى سائقي الشاحنات، وتستمر حتى شهر أغسطس 2026.

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي المروري لدى سائقي الشاحنات، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات المرورية، ومن أبرزها الالتزام بالأوزان والأبعاد القانونية وعدم تجاوز الحمولة المقررة، والالتزام بالمسارات والطرق والأوقات المحددة للشاحنات، وبالإضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين الشاحنتين، والتأكد من صلاحية الإطارات والفرامل والإنارة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق.

وأوضح أن الحملة تتضمن تكثيف الرسائل التثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ توعية ميدانية مباشرة لسائقي الشاحنات حول الاشتراطات الخاصة بالشاحنات، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة التي قد تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

ودعا سائقي الشاحنات إلى التعاون مع الحملة والالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مشدداً على أن تعزيز السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع.