دبي في 11 أغسطس / وام / يشهد معرض ميبا 2026 مشاركة نخبة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص خلال دورته الحادية عشرة التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في موقع معرض دبي للطيران بمدينة دبي ورلد سنترال بما يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار في هذا القطاع.

ويجمع المعرض مصنعي الطائرات ومشغليها ومشغلي القواعد الثابتة ومزودي خدمات فحص وتصليح وصيانة الطائرات وشركات التكنولوجيا وممثلي القطاع من أكثر من 100 دولة فيما شكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من إجمالي تسجيلات الزوار حتى الآن.

ويأتي هذا الحضور بالتزامن مع النمو المتواصل لمنظومة الطيران في الدولة، حيث تجاوز عدد الطائرات المسجلة في الإمارات 1,000 طائرة في يوليو 2026 وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

وقال تيم هاوز المدير العام في إنفورما ماركتس إن المشاركة العالمية تعكس ثقة شركات القطاع بالفرص التي توفرها دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً أن المعرض يتيح التواصل المباشر مع العملاء والشركاء وصناع القرار.

وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية بارزة من بينها يو إيه إس الدولية لدعم الرحلات وغوغو لطيران الأعمال وبرايفت بورت.

ويوفر المعرض فرصاً لعقد شراكات تجارية عبر منصة MEBAA Connect وبرنامج المشغلين، حيث أسهمت المنصة خلال الدورة السابقة في عقد 1,500 اجتماع عمل وتسجيل 4,193 تواصلاً تجارياً جديداً بما يعزز دور المعرض في دعم نمو القطاع وترسيخ مكانة دبي على خريطة طيران رجال الأعمال عالمياً.