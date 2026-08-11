الشارقة في 11 أغسطس / وام / تواصل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورتها الثالثة عشرة لعام 2026، تعزيز دور الاتصال في ترسيخ الهوية الثقافية واللغة العربية وصون الموروث الإماراتي، من خلال فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تستهدف المبادرات الاتصالية المؤثرة في تعزيز الوعي بالهوية والقيم الوطنية والثقافية واللغوية.

وتمنح الفئة الجهات المشاركة فرصة إبراز الحملات التي وظفت أدوات الإعلام والاتصال بصورة مبتكرة لتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي واللغوي، وترسيخ قيم الانتماء والتواصل الحضاري لدى الأجيال الجديدة.

وتضم الفئة جائزتين فرعيتين، تشمل الأولى "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية"، وهي فئة مستحدثة في الدورة الحالية، وتكرّم الحملات التي تبرز الموروث الإماراتي ومقوماته الثقافية والاجتماعية والوطنية، وتعزز الانتماء الوطني وحضور اللغة العربية واللهجة المحلية باعتبارهما من مكونات الهوية الوطنية.

وتخصص الجائزة الثانية لـ"أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، وتستهدف الحملات التي تعزز الهوية الثقافية العربية وترسخ حضور اللغة العربية وتبرز قيمتها الحضارية والثقافية، وتشجع استخدامها في المجالات الثقافية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية.

وتستهدف الفئة الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتشمل المشاركات الحملات والمبادرات التي تتناول الهوية الإماراتية والموروث الثقافي والتاريخي للدولة، أو تدعم حضور اللغة العربية واللهجة المحلية، إلى جانب المبادرات الموجهة إلى الأجيال الجديدة لتعزيز ارتباطها بالقيم والثقافة والموروث.

كما تشمل الفئة الحملات التي تبرز عناصر التراث والثقافة العربية، والمبادرات المعنية باللغة العربية ودورها الحضاري والثقافي، بما فيها الحملات الرقمية والمجتمعية التي توظف أساليب مبتكرة لتعزيز حضورها، والمبادرات الداعمة لقيم التلاحم المجتمعي والتسامح والتعايش والانفتاح الثقافي.

وتولي الجائزة أهمية للأثر الذي تحققه الحملات المشاركة وقدرتها على إحداث تغيير ملموس لدى الجمهور ورفع مستوى الوعي بالقيم المستهدفة، من خلال تقديم أدلة ومؤشرات توضح النتائج المحققة ومدى استدامتها.

وتدعو جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الجهات المؤهلة إلى توثيق تجاربها ونتائجها وتقديم ملفات مشاركاتها، بما يتيح لها إبراز ممارساتها الاتصالية والاستفادة من منصة الجائزة في توسيع نطاق أثرها والإسهام في تطوير الممارسات المرتبطة بالهوية والثقافة واللغة العربية.

ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل الفئات وشروط المشاركة والمعايير وآلية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتضم الدورة الثالثة عشرة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي، وجوائز لجنة التحكيم، وجوائز الشركاء.