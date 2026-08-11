28 أغسطس عطلة المولد النبوي الشريف للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي

دبي في 11 أغسطس / وام / أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة المولد النبوي الشريف للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستكون يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضحت الدائرة أن القرار يستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم فئات من الموظفين أو المنتسبين العاملين بنظام المناوبات، أو الذين ترتبط طبيعة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تتولى كل جهة تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة وانتظام طوال فترة العطلة.

وبهذه المناسبة، تقدمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.