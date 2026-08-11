"مؤسسة كلمات" و"إل سيد" يدعمان مبادرة "تبنَّ مكتبة" بفعالية فنية وعائلية في أبوظبي

أبوظبي في 11 أغسطس / وام / نظمت "مؤسسة كلمات" فعالية عائلية في متجر "ترايانو" بياس مول في أبوظبي، ضمن تعاونها مع الفنان الفرنسي التونسي العالمي "إل سيد"، بهدف تخصيص كامل ريع مجموعة المنتجات المشتركة بينهما لدعم مبادرة "تبنَّ مكتبة"، مع التركيز على توفير الكتب العربية والموارد التعليمية للأطفال في تونس.

ويستمر المتجر المؤقت في عرض تشكيلة من الأزياء والقرطاسية المستوحاة من فن "الكاليجرافيتي"، الذي يمزج الخط العربي بالفن المعاصر، حتى 30 أغسطس الجاري.

وشهدت الفعالية، التي جمعت بين الفن والعمل المجتمعي بمشاركة 25 طفلاً برفقة عائلاتهم، برنامجاً تفاعلياً استهلته الكاتبة وراوية القصص سامية عايش بنقاش حول أهمية القراءة، تلاه سرد لكتاب "عاشت الشين".

وتخلل البرنامج تعبئة مكتبة متنقلة بالكتب عبر مساهمات العائلات، حيث زيّن الأطفال فواصل للكتب وكتبوا رسائل شخصية وُضعت بداخلها، لتقوم المؤسسة لاحقاً بالتبرع بها لإحدى المجتمعات المستفيدة.

وأكدت آمنة المازمي، مدير "مؤسسة كلمات"، أن الشراكة مع "إل سيد" تجمع بين الفن واللغة العربية والقراءة والعطاء، مشيرة إلى أهمية توفير منصات كمتجر "ترايانو" لإيصال هذه الرسالة، وشددت على دور المشاركة المجتمعية في دعم حق الأطفال في الوصول إلى الكتب والمعرفة.

وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي المؤسسة المستمرة لتشجيع القراءة باللغة العربية وتوفير فرص دامجة للمجتمعات المحرومة عبر مبادراتها المتنوعة مثل "تبنَّ مكتبة" و"أرى".