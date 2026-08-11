بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية.. "إكبا" يطلق برنامج مسرعات لدعم 200 مزارع في أوزبكستان

نوكوس في 11 أغسطس / وام / أطلق المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان، "برنامج المسرعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين".

يهدف البرنامج، الذي يُنفذ في "تكنوبارك الشباب" بمدينة نوكوس، إلى دعم 200 مزارع ورائد أعمال زراعي لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز قدراتهم في إدارة الأعمال والوصول إلى الأسواق، مع إيلاء اهتمام خاص لاستقطاب النساء والشباب، ويأتي هذا الإطلاق ضمن مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان" المموّل من الصندوق.

ويقدم البرنامج، الممتد لشهر واحد، 16 وحدة تدريبية موزعة على أربعة أسابيع، تجمع بين التدريب الفني والتوجيه العملي وتطوير الأفكار التجارية، وتغطي هذه الوحدات مجالات تطوير المنتجات وسلاسل القيمة، وإدارة ما بعد الحصاد، والتصنيع الزراعي، وسلامة الأغذية ومعايير الجودة، والتعبئة والتغليف وبطاقات البيانات، والملكية الفكرية، وتخطيط الأعمال، والنمذجة المالية، وبناء العلامات التجارية، والوصول إلى الأسواق، بما يساعد المشاركين على تحويل المحاصيل والمنتجات الأولية إلى منتجات جاهزة للأسواق، وتعريفهم بمتطلبات التسجيل والتسعير وقنوات البيع وفرص التوسع.

وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن إطلاق البرنامج يعكس التزام الصندوق بتعظيم الأثر التنموي لمشاريعه عبر تمكين المجتمعات المحلية وبناء قدراتها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأوضح أن التعاون مع "إكبا" ووكالة التنمية الابتكارية يجسد أهمية الشراكات التي تجمع التمويل التنموي بالخبرة العلمية والمعرفة المحلية، مما يساعد المزارعين في كاراكالباكستان على تطوير منتجاتهم وتعزيز وصولهم للأسواق لدعم استدامة القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، أن البرنامج يمثل امتداداً عملياً للنجاحات المحققة مع الشركاء في كاراكالباكستان، وخطوة مهمة لتحويل التقدم في الإنتاج الزراعي إلى فرص اقتصادية مستدامة.

وأشارت إلى أن عمل المركز يستند إلى نهج متكامل يغطي كافة مراحل سلسلة القيمة الزراعية، بدءاً من الإنتاج وإدارة ما بعد الحصاد، وصولاً إلى التصنيع والتسويق، مؤكدة توظيف خبرات "إكبا" العلمية والتطبيقية لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير منتجات تلبي متطلبات الأسواق، وبناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

بدوره، أشار الدكتور أسرور نوروف، المدير بالإنابة لوكالة التنمية الابتكارية، إلى أن البرنامج يوفر مساراً عملياً يجمع المعرفة العلمية بالخبرة المحلية ومتطلبات السوق، مما يمكن المشاركين من تطوير أفكارهم، وتعزيز قدراتهم في الإدارة والتسويق، وبناء روابط أقوى في سلاسل القيمة الزراعية.

وأكد أن التعاون مع "إكبا" يمثل خطوة مهمة لدعم الابتكار الزراعي في المنطقة والاستفادة من خبراته في بيئات الزراعة الجافة والمالحة، إلى جانب توسيع مشاركة النساء والشباب في تطوير الأعمال المستدامة.

ويعتمد البرنامج على النتائج الإيجابية للمشروع المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية في المنطقة، والذي أسهم مسبقاً في إدخال محاصيل قادرة على التكيّف مع الظروف البيئية الصعبة، مثل الذرة الرفيعة والدخن وأصناف محسّنة من محاصيل الأعلاف، مع دعم الممارسات المستدامة في إدارة المحاصيل والتربة والمياه.

وسيتم قياس نجاح البرنامج عبر مؤشرات تشمل مستوى مشاركة المستفيدين، وجودة المنتجات والأفكار التجارية المطورة، ومدى جاهزيتها لدخول الأسواق، وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية على امتداد السلسلة الزراعية.