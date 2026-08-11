اتحاد المصارعة يعلن انطلاق المرحلة الثانية من المعسكر الصيفي في أبوظبي

أبوظبي في 11 أغسطس / وام / انطلقت أمس المرحلة الثانية من المعسكر الصيفي للمصارعة للأعمار من 7 إلى 12 عاما، في المركز التابع لاتحاد الإمارات للمصارعة في أبوظبي، بعد اختتام المرحلة الأولى في مركز نبض الفلاح بأبوظبي، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالعين.

وأكد اتحاد الإمارات للمصارعة أن المعسكر يستمر حتى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 40 طالباً، ويتيح فرصة كبيرة لتطوير مهاراتهم في المصارعة، من خلال التدريبات، وأنشطة اللياقة البدنية والألعاب الترفيهية، بإشراف مدربين مؤهلين، ضمن بيئة آمنة ومحفزة تتيح لهم تحسين مهاراتهم الفنية ولياقتهم البدنية.

وأشار الاتحاد في بيانه الصادر اليوم إلى أن البرنامج يركز على تطوير المهارات الأساسية والمتقدمة في هذه الرياضة، وتطوير مجموعة من القيم المهمة، مثل الانضباط والعمل الجماعي والاحترام والقيادة والروح الرياضية، وبناء الشخصية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة، ومنافسات ودية تشجع على التفاعل الاجتماعي والنمو الشخصي.