"رعاية النساء والأطفال" بدبي تنفذ برامج صيفية لتعزيز القيم الإيجابية

دبي في 11 أغسطس / وام / نفذت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال سلسلة من المخيمات والبرامج التوعوية الصيفية التي استفاد منها 460 طفلا، بهدف ترسيخ قيم اللطف والتسامح، وتعزيز الثقة بالنفس وقدرة الأطفال على إدارة مشاعرهم بإيجابية.

تأتي هذه المبادرات دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وانسجاماً مع "عام الأسرة 2026"، سعياً لإعداد جيل متوازن نفسياً واجتماعياً.

وشهدت البرامج تنفيذ مبادرة "اللطف يجعلنا أقوى" بالتعاون مع "فرجان دبي" وهيئة تنمية المجتمع وخدمة الأمين، والتي استفاد منها 260 طفلاً في مدارس دبي بفرعي البرشاء والخوانيج. كما نظمت المؤسسة مخيماً بالتعاون مع مدرسة البحث العلمي بفرع الورقاء بمشاركة 200 طفل، تضمن جلسات قرائية وأنشطة تفاعلية ركزت على تقنيات ضبط الغضب، وتقبل المشاعر والتعبير عنها، واكتشاف نقاط القوة الذاتية.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الإجازة الصيفية تُمثل فرصة استراتيجية للاستثمار في بناء شخصيات الأطفال واكتشاف مواهبهم بعيداً عن الأطر الدراسية التقليدية.

وأوضحت أن الطفل يحتاج إلى تجارب عملية تثري وعيه وتُعلمه مهارات التواصل واحترام الآخرين، مشيرة إلى حرص المؤسسة على ابتكار أدوات توعوية قريبة من الأطفال قادرة على ترك أثر إيجابي ومستدام في سلوكياتهم.