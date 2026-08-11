"ناشئة الشارقة" تختتم برنامجها الدولي للمغامرة والتحدي في سلطنة عُمان

الشارقة في 11 أغسطس / وام / اختتمت "ناشئة الشارقة"، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، برنامجها الدولي للمغامرة والتحدي الذي نظمته في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان على مدار أسبوع، ضمن مسار المهارات الحياتية في فعاليات "صيفكم ويانا 2026"، بمشاركة منتسبي مراكزها الثمانية من المتميزين في نشاط المغامرات، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

ويأتي البرنامج ضمن توجه "ناشئة الشارقة" إلى تنويع برامجها وتوفير تجارب تسهم في تطوير المهارات الشخصية والقيادية وبناء الشخصية المتوازنة، من خلال التدريب على مهارات البقاء والتعامل مع المواقف والتحديات في بيئات مختلفة.

وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة البدنية والفكرية، شملت جلسات للتوعية بالبيئة والتعريف بعلم الجيولوجيا، أتاحت للمشاركين التعرف إلى خصائص البيئة الجبلية ومكوناتها من خلال التجربة الميدانية، وتعزيز وعيهم بأهمية المحافظة عليها.

وخاض المشاركون تحدي المسير الجبلي عبر تضاريس الجبل الأخضر، إلى جانب تدريبات على اللياقة البدنية والتخطيط وإدارة المخاطر والتعامل مع المواقف الصعبة، فيما رافق برنامج متخصص في الأمن والسلامة مختلف الأنشطة والتحديات لضمان سلامة المشاركين.

كما شملت التجربة تطبيقات عملية في التواصل الفعّال والقيادة والعمل الجماعي، تضمنت توزيع الأدوار وتنسيق الجهود وتحمل المسؤوليات وإدارة الموارد، إلى جانب التدريب على استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية والبوصلة وتحديد مسارات الحركة واختيار مواقع التخييم، وفنون الطهي في الهواء الطلق، ومهارات البقاء والتكيف مع البيئات المختلفة.

وتضمنت فعاليات البرنامج جلسات للمراجعة والتطوير، أتاحت للمشاركين تقييم أدائهم وتحديد نقاط القوة وفرص التطوير، إلى جانب جلسة للتخطيط للمستقبل ساعدتهم على تحديد أهدافهم وربط المهارات والخبرات المكتسبة بتطلعاتهم المستقبلية.

ويعكس البرنامج توجه "ناشئة الشارقة" إلى توظيف تجارب المغامرة والتحدي في تنمية مهارات الناشئة وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات واتخاذ القرار والعمل بروح الفريق والتعامل مع التحديات بوعي ومسؤولية.