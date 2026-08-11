بتكلفة 2.2 مليون درهم.. "الشارقة الخيرية" تجري أكثر من 4300 عملية عيون في الخارج

الشارقة في 11 أغسطس / وام / أجرت جمعية الشارقة الخيرية 4309 عمليات جراحية لعلاج أمراض العيون بتكلفة إجمالية بلغت 2.2 مليون درهم، وذلك ضمن 27 حملة طبية متخصصة نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري في عدد من البلدان المشمولة ببرامج مساعداتها الخارجية.

وأكد سعادة محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن هذه الحملات تأتي ضمن البرامج الطبية الرامية للوصول إلى المرضى في المجتمعات الأكثر احتياجاً. وأوضح أن التدخلات الطبية والجراحية المتخصصة شملت عمليات المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات القرنية، وإزالة الظفرة، إلى جانب تدخلات علاجية أخرى وفقاً لطبيعة الحالات التي خضعت للفحص والتقييم من قبل الفرق الطبية.

وأشار ابن بيات إلى أن مشكلات الإبصار تشكل عائقاً أساسياً أمام مواصلة التعليم والعمل وممارسة الحياة الطبيعية، لاسيما للحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً ولا تملك أسرها القدرة على تحمل تكاليفه.

وبين أن توجيه المساعدات الطبية المباشرة يسهم في تحسين الواقع الصحي للمستفيدين، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على الإبصار والاعتماد على النفس، لافتاً إلى أن البرامج الطبية تمثل مساراً رئيسياً في المساعدات الخارجية للجمعية.

ونوه نائب رئيس مجلس الإدارة بأن تنفيذ هذه الحملات يتم بمشاركة فرق تطوعية من الأطباء العاملين في القطاع الصحي بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، داعيا أهل الخير إلى مواصلة دعم جهود الجمعية والمساهمة في توفير الرعاية الطبية للمرضى من الحالات المستحقة.