"أملاك للتمويل" ترفع أرباحها 305% إلى 77 مليون درهم في النصف الأول

دبي في 11 أغسطس / وام / سجلت شركة أملاك للتمويل صافي أرباح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو نسبته 305% مقارنة مع 19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي فيما بلغ إجمالي أصولها 2.75 مليار درهم عقب توزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم على المساهمين.

وأعلنت الشركة اليوم نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 مؤكدة مواصلة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بكفاءة.

وارتفعت إيرادات الشركة من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم خلال النصف الأول مقارنة مع 3 ملايين درهم في الفترة ذاتها من 2025 مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم.

وبعد التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025 انخفضت تكلفة التوزيعات للممولين إلى صفر خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 14 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال عارف البستكي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل إن النتائج تعكس التقدم في تعزيز المركز المالي وزيادة مرونة الميزانية العمومية وتحسين هيكل السيولة بما يمنح الشركة قدرة أكبر على متابعة مبادراتها الاستراتيجية، مؤكدا مواصلة التركيز على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.