شرطة أبوظبي تدعو سائقي الشاحنات إلى الالتزام باشتراطات السلامة والقيادة الآمنة

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ دعت شرطة أبوظبي سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والتقيد باشتراطات السلامة أثناء القيادة، والتأكد من جاهزية المركبات وصلاحيتها الفنية، بما يسهم في الوقاية من الحوادث المرورية وتعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي".

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية إجراء الصيانة الدورية للشاحنات، والتأكد من سلامة الإطارات واستبدالها وفق تعليمات الشركة المصنّعة، وفحص الإطار الاحتياطي والتأكد من صلاحيته للاستخدام، إلى جانب الفحص المنتظم للمكابح والزيوت وأنظمة الإضاءة ومختلف الأجزاء الأساسية في المركبة، تجنباً للأعطال المفاجئة أثناء القيادة.

وحثت سائقي الشاحنات على الالتزام بالسرعات القانونية المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، بما يتيح للسائق الوقت والمسافة اللازمين للتعامل مع حالات التوقف المفاجئ، مؤكدة ضرورة تجنب الانحراف أو تغيير المسار بصورة مفاجئة، خصوصاً في أوقات الحركة المرورية الكثيفة، والتأكد من خلو المسار قبل الانتقال إليه.

وشددت على عدم الوقوف على كتف الطريق إلا في الحالات التي تسمح بها الأنظمة المرورية، والتوجه إلى أقرب موقف آمن عند الحاجة إلى التوقف، حفاظاً على سلامة السائق ومستخدمي الطريق، وتجنباً لوقوع الحوادث الناتجة عن التوقف في المواقع غير الآمنة.

ودعت إلى عدم وضع أي ملصقات أو إعلانات على الشاحنات دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، مع الالتزام بوضع الملصقات التحذيرية والفسفورية المقررة على المركبات الثقيلة، بما يعزز وضوحها لمستخدمي الطريق، خصوصاً خلال ساعات الليل وفي ظروف انخفاض مستوى الرؤية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الخاصة بنقل المواد الخطرة ووضع العلامات التحذيرية المعتمدة بحسب طبيعة الحمولة.

وأكدت ضرورة التزام سائقي الشاحنات بالتعليمات والقرارات المنظمة لحركة المركبات الثقيلة أثناء الضباب والظروف الجوية التي تشهد انخفاضاً في مستوى الرؤية، وعدم القيادة عند تطبيق قرارات منع حركة الشاحنات في تلك الظروف، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما حثت السائقين على الاستخدام الصحيح لأنظمة الإضاءة، وعدم تشغيل أضواء التحذير الرباعية أثناء سير المركبة إلا وفق الحالات التي تجيزها الأنظمة، لما قد يسببه استخدامها بصورة خاطئة من إرباك لمستخدمي الطريق وصعوبة في معرفة اتجاه المركبة، مع ضرورة استخدام الإشارات الضوئية بالشكل الصحيح عند تغيير المسار أو الاتجاه.