المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ينظم ورشة تعريفية بسياسة الإعلام الحكومي في الإمارة

عجمان في 11 أغسطس / وام / نظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ورشة تعريفية بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمحلية في عجمان، بهدف التعريف بسياسة الإعلام الحكومي والأدلة الإعلامية المعتمدة، وتعزيز فهم الأطر والمعايير المنظمة للعمل الإعلامي والاتصال الحكومي في الإمارة.

وتأتي الورشة في إطار جهود المكتب الرامية إلى تفعيل سياسة الإعلام الحكومي وتحويلها إلى ممارسات عمل موحدة لدى الجهات الحكومية في الإمارة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات، ويسهم في بناء منظومة اتصال حكومي أكثر كفاءة واحترافية، تعكس هوية إمارة عجمان وإنجازاتها وتوجهاتها المستقبلية.

واستعرضت الورشة التي أقيمت في مبنى الجهات الحكومية بعجمان أبرز محاور سياسة الإعلام الحكومي، ودورها في توحيد الخطاب الإعلامي الرسمي، وتعزيز اتساق الرسائل الحكومية، ورفع مستوى المهنية والشفافية والمصداقية في التواصل مع وسائل الإعلام والجمهور.

وتناولت الأدلة الإعلامية الستة التي أعدها المكتب الإعلامي لتوفير مرجع موحد للجهات الحكومية في مختلف مجالات العمل الإعلامي، والتي تشمل دليل المحتوى الإعلامي، والدليل التنظيمي للتواصل مع وسائل الإعلام، ودليل المتحدث الرسمي، والدليل الإعلامي للمنصات الرقمية، ودليل إدارة الإعلام في الأزمات، ودليل الرصد والتحليل الإعلامي.

واستعرضت الورشة أهمية تطبيق هذه الأدلة في تطوير الممارسات الإعلامية الحكومية، وتنظيم آليات إعداد ونشر المحتوى، وتعزيز كفاءة التواصل مع وسائل الإعلام، ورفع جاهزية الجهات للتعامل مع الأزمات الإعلامية، إلى جانب تطوير أداء المتحدثين الرسميين وفرق الاتصال المؤسسي، والاستفادة من أدوات الرصد والتحليل الإعلامي في دعم اتخاذ القرار وتطوير الرسائل الإعلامية.