"الشارقة للفنون" تفتح باب التقديم لبرنامج "المرسم" في ساحة الفنون

الشارقة في 11 أغسطس / وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم أمام الفنانين والمبدعين المقيمين في دولة الإمارات للحصول على مراسم ضمن برنامج "المرسم" في مبنى المقتنيات وبيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون بالشارقة.

ويتيح البرنامج للفنانين استئجار المراسم لفترات قصيرة وطويلة الأمد، في مساحات مخصصة للبحث الفني والتجريب والإنتاج، وتقع بالقرب من معهد الشارقة للفنون ومتحف الشارقة للفنون وساحة المريجة.

وتتراوح كلفة استئجار المرسم بين 800 و1200 درهم، بحسب المساحة، فيما يتعين على الراغبين في التقديم إرسال ملف يتضمن أحدث أعمالهم الفنية وسيرة ذاتية، وتستقبل المؤسسة طلبات التقديم حتى يوم الخميس 10 سبتمبر القادم.