شرطة رأس الخيمة وتنمية السياحة تختتمان حملة "تأمين المنشآت السياحية"

رأس الخيمة في 11 أغسطس/ وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في قسم الشرطة السياحية بالتنسيق مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حملة تفتيشية ميدانية شاملة تحت شعار "تأمين المنشآت السياحية".

واستهدفت الحملة المنشآت الفندقية والسياحية بالإمارة خلال موسم الصيف، سعياً نحو التأكّد من استمرار أمن وسلامة وجاهزية المنشآت السياحية في الإمارة، حفاظًا على أمن وسلامة النُزلاء والعاملين والزوّار.

وأشار العميد عمر محمد الطنيجي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، إلى أن الحملة أتت في إطار دعم الجهود المشتركة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة العامة على المستوى السياحي، ودعم منظومة السياحة المستدامة في الإمارة.

وأضاف:" أظهرت الزيارات إلى المنشآت التزاماً ملحوظاً من عدد كبير منها بالمعايير المعتمدة، ما يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى مقدمي الخدمة الفندقية، فضلًا عن حرصهم على استكمال متطلبات السلامة والعمل على الاستمرارية في المتابعة والتدريب والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ للحفاظ على مستوى الجاهزية المطلوب طوال الموسم الصيفي.