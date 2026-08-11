برنامج إعداد للمازمي استعداداً لأولمبياد الشباب 2026

أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد برنامج إعداد عالمي لتأهيل البطل حمدان المازمي لاعب المنتخب ونادي الشارقة الرياضي، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب بالعاصمة السنغالية داكار، من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.

وأكد محمد جاسم، الأمين العام، حرص الاتحاد على وبناء أجيال واعدة تمتلك القدرة لرفع اسم علم الإمارات في المنصات الخارجية.

وكشف عن تفاصيل إعداد اللاعب المازمي، انطلاقا من برنامج التأهيل والتدريب الدولي للمراحل السنية، بإشراف الاتحاد الدولي في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى 5 أغسطس الجاري .

وأضاف أن برامج التأهيل ضمن استراتيجية الاتحاد برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، ستتواصل بمعسكر دولي في جورجيا، من 12 إلى 25 أغسطس الجاري، بالإضافة المشاركة في بطولة مونتينيغرو الدولية 5 أكتوبر المقبل، ضمن المعسكر المقرر من 7 إلى 10 أكتوبر.

ونوه محمد جاسم إلى أن المازمي سيشارك مع منتخبنا الوطني في بطولة آسيا المفتوحة بالأردن أكتوبر المقبل، وبطولة أبوظبي جراند سلام، خلال الفترة من 29 الى 31 أكتوبر 2026، بما يسهم في اكتساب الخبرات التنافسية، ورفع مستوى جاهزيته قبل الانتقال إلى الألعاب الأولمبية الصيفية في داكار.