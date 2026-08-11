"الإمارات للقوس والسهم "يحصد 44 ميدالية موسم 2025-2026

الشارقة في 11 أغسطس/ وام/ أحرز منتخبنا الوطني للقوس والسهم 44 ميدالية، بواقع 17 ذهبية، و15 فضية، و12 برونزية على مدار موسم 2025-2026.

وقالت سعادة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، إن الميداليات المحققة تؤكد مواصلة التميز ورفع اسم الإمارات عاليا في محافل هذه الرياضة، من خلال المستويات المتطورة في عدد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

وأشارت إلى أن الفوز بعدد 17 ميدالية ذهبية يؤكد التفوق والريادة في مختلف الفئات والمنافسات، بفضل منظومة العمل، والحرص على التميز، وروح الفريق الواحد، والإصرار على تخطي جميع التحديات للوصول إلى المراكز الأولى، مشيرة إلى أن الاتحاد مستمر في تبني أفضل البرامج التطويرية للارتقاء باللعبة، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التنافسية.

ونوهت إلى أن المنتخب على أعتاب مشاركة مهمة في بطولة غرب آسيا الثالثة للقوس والسهم، "الفجيرة 2026"، من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، بطموحات جديدة للوصول إلى أفضل النتائج، وحصد المزيد من الميداليات.