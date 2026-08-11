مبادرات نوعية في "أيام الفجيرة للشباب 2026"

الفجيرة في 11 أغسطس/ وام/ تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات "أيام الفجيرة للشباب 2026"، التي ينظمها مجلس شباب الفجيرة، بمقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بالتعاون مع مجالس الشباب في المؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارة، .

وقالت نوف عبدالله الأميري، رئيس مجلس شباب مستشفى الفجيرة وعضو الفريق التنفيذي لأيام الفجيرة للشباب، التي أدارت الخلوة، إن "خلوة صُنّاع الأثر"، ركزت على توحيد جهود المجالس الشبابية، وتحويل الأفكار والمبادرات إلى مشاريع نوعية قابلة للتنفيذ .

وتبادل أعضاء وممثلو المجالس الشبابية في المؤسسات والدوائر الحكومية بالفجيرة الرؤى والخبرات، وناقشوا فرص تطوير مبادرات مشتركة، بما يعزز التكامل بين المجالس ويضاعف أثرها في خدمة الشباب.

وتضمن برنامج اليوم الثاني أيضاً، إطلاق "بودكاست الشباب"، وهو منصة حوارية شبابية تسلط الضوء على قصص وتجارب شخصيات شبابية متميزة من أبناء الإمارة .