منتخب الشراع الحديث يشارك في الكأس الذهبية الدولية بإيطاليا

روما في 11 أغسطس/ وام/ يشارك منتخب الإمارات للشراع الحديث، فئة " أوبتمست" في منافسات الكأس الذهبية الدولية والمقررة في مدينة ريفا دل غاردا الإيطالية، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بسيريلانكا ديسمبر المقبل.

وأعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الدولية، والتي تضم، حمد المهيري، خليفة الرميثي، زايد الحوسني، جون لوك هيرفي، وكارولينا باجاك، والذين انضموا في يونيو الماضي، لبرامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، بموجب اتفاقية التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث واللجنة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى ايطاليا لخوض معسكر تحضيري يستمبر حتى 21 من أغسطس الجاري، قبل انطلاقة المنافسات.

وأكد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن الاستثمار في المواهب يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لافتا إلى أن الاهتمام بالجيل الصاعد وتوفير برامج الإعداد والتطوير المستمر يسهمان في استدامة النتائج والإنجازات، والحفاظ على تألق رياضة الشراع الحديث الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشاد العبيدلي بجهود لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، وما تقدمه من دعم ومساندة للاعبين، مؤكدا أن الشراكة تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، وتسهم في توفير أفضل الظروف أمام المواهب الوطنية لتطوير مستوياتها واكتساب المزيد من الخبرات.