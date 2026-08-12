الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات: شباب الوطن الثروة الحقيقية لبناء غد أكثر ازدهارًا واستدامة

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ يولي الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حماية الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية أولوية ضمن جهوده الوقائية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، ودعم البرامج والمبادرات التوعوية، وتكامل الجهود مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحصين الشباب وتعزيز قدراتهم على مواجهة السلوكيات والممارسات التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.

وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بمناسبة يوم الشباب الدولي، إن شباب الوطن يمثلون الاستثمار الأبقى في مسيرة التنمية والتميز، والثروة الحقيقية لبناء غد أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأضاف أنه بقدرات شبابنا يروي الوطن قصة نجاحاته، وبوعيهم يصون المجتمع مكتسباته ويحمي مستقبله، وتمكين الشباب لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامهم، بل يمتد إلى تعزيز وعيهم وترسيخ قدرتهم على اتخاذ الخيارات السليمة، وحمايتهم من كل ما يهدد طموحاتهم ومستقبلهم.

وأكد أنه في دولة الإمارات، يحظى الشباب بدعم ورعاية قيادة تؤمن بقدراتهم، وتستثمر في طاقاتهم، وتمكّنهم من الإسهام الفاعل في مسيرة الوطن.

وقال معاليه كل عام وشبابنا بخير، وأكثر وعيًا وطموحًا وقدرة على صناعة المستقبل، في ظل قيادة تدعم وتمكّن وتبني الإنسان.