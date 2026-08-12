العيادة الطبية المتنقلة تواصل تقديم خدماتها الصحية لأهالي قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

غزة في 12 أغسطس/ وام/ تواصل العيادة الطبية المتنقلة التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، تقديم خدماتها العلاجية والصحية للأهالي والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة السكان ودعم القطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وتتنقل العيادة بين المناطق والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء، بهدف إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى وكبار السن والأطفال والأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المرافق الصحية، بما يسهم في تعزيز وصول الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وتقدم العيادة مجموعة من الخدمات الطبية، تشمل الفحوصات والاستشارات والعلاجات الأولية، إلى جانب صرف الأدوية وفق الحالات التي يتم تشخيصها، من خلال طاقم طبي يعمل على استقبال المرضى وتقييم أوضاعهم الصحية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وتأتي العيادة المتنقلة ضمن منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها عملية "الفارس الشهم 3" لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة، والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق التي تشهد احتياجاً متزايداً، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تواجهها المنشآت الصحية.

وأكد القائمون على العيادة مواصلة جولاتها الميدانية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفق الاحتياجات الصحية في مختلف مناطق القطاع.

وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية والطبية دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما يجسد نهجها الراسخ في العمل الإنساني ومد يد العون للمتضررين والفئات الأكثر احتياجاً.