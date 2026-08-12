‎713.2 مليون درهم إيرادات "بريسايت" خلال الربع الثاني من 2026

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة "بريسايت"، اليوم، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، حيث سجلت نموّاً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجّلت بريسايت نموّاً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.

وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.

وحظي نموّ الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعّال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.

وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026.

وشكّلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنةً بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان الأداء الدولي مدفوعاً باستمرار عمليات النشر متعددة السنوات في كازاخستان وألبانيا والأردن وأفريقيا.

كما واصلت بريسايت تعزيز إستراتيجية "الدخول والتوسع" من خلال ارتباطات جديدة في كازاخستان والجبل الأسود، فيما وسّعت AIQ محفظة فرصها الدولية قيد التطوير عبر المضي قدماً في مشاريع تجريبية في ثلاث أسواق دولية مستهدفة جديدة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت بريسايت خلال الربع الثاني تعزيز منظومة الابتكار والتسويق التجاري للذكاء الاصطناعي، حيث اختارت 12 شركة عالية النموّ للدفعة الثانية من برنامج مسرّعة بريسايت للذكاء الاصطناعي، واستعرضت مختبر القوى العاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي خلال خلوة حكومة دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد، والتي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء، حيث استخدم 94 ممثلاً من 24 جهة حكومية منصة بريسايت للذكاء الاصطناعي السيادي لتصميم وتدريب ونشر 118 وكيلاً للذكاء الاصطناعي عبر 21 مسار عمل.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن الأداء القوي للشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام، يعكس قوة نموذج النموّ الذي تتبعه بريسايت ومرونته في ظل بيئة تشغيلية متغيرة.

وأضاف أنه مع التطلع إلى المرحلة المقبلة، ترى الشركة فرصاً كبيرة لتعميق ريادتها في دولة الإمارات، وتسريع إستراتيجية الدخول والتوسع على المستوى الدولي، وتطوير الجيل المقبل من حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد والحلول المتخصصة بحسب القطاعات، بما يحقق نتائج قابلة للقياس على نطاق واسع.

وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026.

كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.

وما تزال التوجيهات المستقبلية للشركة على المدى المتوسط بدون تغيير، مدعومة بمحفظة قوية للأعمال المجدولة، ونسبة مرتفعة من العقود متعددة السنوات، واستمرار الزخم في الأسواق المحلية والدولية.

وتستهدف بريسايت خلال الفترة 2025-2029 تحقيق معدل نموّ سنوي مركب للإيرادات يتراوح بين 20% و25%، ومعدل نموّ سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 23% و28%، ومعدل نموّ سنوي مركب لصافي الربح بعد الضريبة يتراوح بين 21% و26%.