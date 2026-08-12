"مجالس أبوظبي" تطلق مبادرة "ملفى الإبداع" بالتعاون مع مجلس أبوظبي الشباب

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أطلقت مجالس أبوظبي التابعة لـ"مكتب شؤون المواطنين والمجتمع" في ديوان الرئاسة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، مبادرة "ملفى الإبداع"، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب في مجالات متنوعة، تشمل الفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، والتصوير الفوتوغرافي، والمشاريع الإبداعية والتقنية بمختلف تخصصاتها، من خلال توفير منصة نوعية لعرض إبداعاتهم، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي، وتعزيز حضور المبدعين، وفتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاعات الإبداعية والثقافية.

وانطلقت أولى محطات المبادرة من مجلس الشوامخ في إمارة أبوظبي من خلال تنظيم معرض بعنوان "إبداع الغد: كيف يرى شبابنا مستقبلنا الثقافي"، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب، واستمر ثلاثة أيام، احتفاءً بإبداعات الشباب ودورهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية.

وأكد سيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، أن مشاركة المجلس كشريك إستراتيجي في المبادرة جاء امتداداً لدوره في تمكين الشباب، وفتح الفرص أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة وفرت مساحة نوعية للمواهب الشابة لعرض أعمالها ومشاريعها، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، وبناء جسور التواصل مع الجهات المتخصصة والخبراء، بما يسهم في دعم مشاركتها في الاقتصاد الإبداعي ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو والتطور.

وأوضح أن المعرض لم يقتصر على عرض الأعمال الإبداعية، بل قدم تجربة ثقافية متكاملة جمعت بين الفن والمعرفة والتفاعل، من خلال برنامج مصاحب شمل ورشاً فنية متنوعة، أتاحت للشباب فرصة الحوار المباشر مع المختصين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتعلم والتطوير وبناء شراكات تسهم في دعم مسيرتهم الإبداعية.

واختُتمت فعاليات المعرض بجلسة حوارية بعنوان "الفنون والثقافة في ظل التحول الرقمي"، بمشاركة نخبة من المختصين والفنانين والمهتمين، حيث ناقشت التحولات التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشهد الإبداعي، ودورها في تطوير الممارسات الفنية والثقافية، إلى جانب استشراف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على مستقبل الإمارات والصناعات الإبداعية.

وشارك في المعرض أكثر من 30 فناناً وموهوباً، قدموا أعمالاً وتجارب متنوعة في مجالات الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، وفنون القهوة المختصة، إلى جانب مشاريع إبداعية أخرى عكست رؤى معاصرة وتجارب ملهمة، وأبرزت التنوع الثقافي والمواهب الوطنية، في بيئة تفاعلية أتاحت للجمهور التعرف إلى تجارب المشاركين والاطلاع على أعمالهم.

وأقيمت مجموعة من الورش التفاعلية شملت أنشطة فنية وورش تخصصية تعليمية ساهمت في تنمية المهارات الريادية والإبداعية لدى الشباب والناشئة.

حضر المعرض، سعادة الدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية، ومركز "مواهب" التابع لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، بجانب عدد من المسؤولين والجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الثقافي والإبداعي، بهدف دعم المواهب الفنية، وتعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية، وتمكين المشاركين من بناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مسيرتهم الإبداعية، بما يرسخ دور المبادرة كمنصة تجمع بين الإبداع وفرص النمو والتمكين.

وتواصل مبادرة "ملفى الإبداع" محطاتها المقبلة من خلال معارض وفعاليات متخصصة تحتفي بالإبداع في مختلف مجالاته، حيث تُقام المحطة الثانية تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، احتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في المشهد الثقافي والإبداعي، ضمن سلسلة فعاليات تستهدف دعم المواهب وتعزيز حضورها في المجتمع.