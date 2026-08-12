" الإمارات للدواء": تمكين الشباب في القطاع الدوائي استثمار في صحة المجتمع

دبي في 12 أغسطس /وام/ أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن اليوم العالمي للشباب مناسبة متجددة للاعتزاز بشباب الإمارات، الذين يجسدون روح الوطن وطموحه، ويحملون بثقة مسؤولية المشاركة في مسيرة التنمية والريادة، مستندين إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الراسخ لصناعة الغد.

وقالت في تصريح بهذه المناسبة: "أثبت شبابنا، في الميادين المختلفة، أنهم قوة فاعلة في الإنجاز، بما يمتلكونه من علم ومعرفة وانتماء وقدرة على تحويل الطموح إلى عمل، والفكرة إلى أثر يخدم الوطن والمجتمع"، مضيفة أن المؤسسة تنظر إلى الأجيال الصاعدة بوصفها شريكاً في تطوير قطاع دوائي أكثر استدامة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وحماية صحة الإنسان.

وأوضحت الكعبي أن "الإمارات للدواء" تواصل العمل على صقل قدرات كفاءاتها الشابة وتمكينهم، من خلال دعم حضورهم في مجالات التنظيم والرقابة والبحث والابتكار وسلامة المنتجات الطبية، ليبقوا كما عهدتهم الإمارات، طاقة وفاء وعطاء، وحملة راية التقدم في كل ميدان.