"محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة": الشباب هم العنصر الفاعل في صناعة مجتمعات المعرفة

دبي في 12 أغسطس /وام/ أكد سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الشباب هم العنصر الفاعل في صناعة مجتمعات المعرفة القادرة على مواكبة تغيرات العصر السريعة، والمحرِّك الرئيس في بناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار وأكثر ازدهاراً وتقدماً.

وقال سعادته بمناسبة اليوم العالمي للشباب: "أننا في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ننطلق من إيمان راسخ بضرورة تمكين الشباب من خلال توفير المعرفة النوعية، وتعزيز المهارات المستقبلية، وإتاحة الفرص التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة. ونواصل تطوير المبادرات وإطلاق البرامج الهادفة إلى بناء جيل يمتلك أدوات المستقبل، ويقود مسيرة التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية وأساس التطوير والتحديث".

وأضاف: "تجسد مبادرات المؤسسة الرائدة، وفي مقدمتها ملتقى شباب المعرفة، وأكاديمية مهارات المستقبل، ومؤشِّر المعرفة العالمي، وقمَّة المعرفة، وبرنامج دبي الدولي للكتابة، إلى جانب شراكتنا الإستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التزامنا بترسيخ اقتصاد المعرفة، وتمكين الشباب بالمهارات الرقمية والقيادية والمعرفية الضرورية، بما يعزز قدرتهم على الإبداع والابتكار وعلى الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة".

وجدد، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، التزام المؤسسة بدعم الشباب، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، إيماناً منها بأنهم الشركاء الحقيقيون في صناعة المستقبل، وأن المعرفة ستظل الركيزة الأساسية التي تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، والإسهام في نهضة مجتمعاتهم، بما يرسِّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء الإنسان والمجتمع.