"الرعاية الأسرية": الشباب يمثّلون القوة الدافعة للتحوّل الاجتماعي الإيجابي

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ قالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، إن الشباب يمثّلون القوة الدافعة للتحوّل الاجتماعي الإيجابي في أبوظبي، وإن رؤية الهيئة، وهي امتدادٌ لرؤية القيادة الرشيدة، تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتوفير مظلة رعاية ودعمٍ لهم، إلى السعي الحثيث إلى صياغة شراكة حقيقية تُشرك طاقات الشباب كعناصر أساسية وعوامل تغيير فاعلة لحماية الأسرة وتعزيز تماسكها.

وأكدت العميمي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، التزام الهيئة، من خلال منظومة خدماتها الشاملة، بتمكين جيل قادر من الشباب متحفّز للمبادرة ولتثبيت الاستقرار الأسري، وتركيزها على حشد طاقاتهم الإبداعية عبر برامج التوجيه الاستباقي، والتمكين الذاتي، والوعي الوقائي الرقمي والاجتماعي، بما يسهم في تحصين نظام القيم الذي يحمي مكتسبات مجتمعنا ويعزز استقلاليته الإيجابية.

ودعت الشباب إلى أن يكونوا رواداً للتضامن والتناغم الاجتماعي، ومسهمين واعين في حماية بيئتهم الأسرية والمجتمعية، مؤكدة أن الهيئة ستواصل العمل مع شركائها لتذليل العقبات ورسم مسارات مبتكرة تضمن لتعزيز مشاركة الشباب الكاملة واستقلاليتهم، ليظلوا دائماً صمام الأمان وصناع الغد المشرق.