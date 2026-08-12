"فخر الوطن": شباب الإمارات هم خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ أكد مكتب "فخر الوطن" أن شباب الإمارات يشكّلون اليوم خط الدفاع الأول عن مكتسبات الوطن، والمحرّك الحقيقي لمسيرة التنمية الشاملة التي تمضي بثقة نحو المستقبل.

وأشار المكتب بمناسبة "يوم الشباب العالمي" إلى أن دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، لم تنظر إلى الشباب يوماً باعتبارهم فئة تحتاج إلى الدعم فحسب، بل باعتبارهم قوة إستراتيجية يُعتمد عليها في صناعة القرار، وتسريع وتيرة الإنجاز، وقيادة التحوّلات الكبرى التي يشهدها العالم.

وأوضح أن ما يميّز التجربة الإماراتية هو هذا الرهان الواضح والصريح على الإنسان؛ حيث أُتيحت للشباب مساحات غير مسبوقة للمبادرة، والتأثير، والابتكار، ما جعلهم في صدارة المشهد التنموي، وشركاء حقيقيين في صياغة ملامح المستقبل.

وأضاف: "شباب الإمارات اليوم لا ينتظرون الفرص، بل يصنعونها. ولا يواكبون التغيير، بل يقودونه. وهم، بما يمتلكونه من وعي وثقافة والتزام، يمثلون نموذجاً عالمياً لجيلٍ قادر على تحويل التحدّيات إلى إنجازات، والطموحات إلى واقع ملموس".

وأشار مكتب "فخر الوطن" إلى ما تحقّق من إنجازات خلال السنوات الماضية بجهود وسواعد الشباب في ميادين العمل الوطني والإنساني المختلفة؛ حيث أثبتوا جاهزيتهم لتحمل المسؤولية، وقدموا نماذج مشرفة تعكس عمق الانتماء والولاء لهذا الوطن.

وأكد على أن تمكين الشباب في الإمارات لم يعد خياراً، بل نهجاً ثابتاً والتزاماً وطنياً مستمراً، مشيراً إلى أن الرهان عليهم سيظل الرهان الرابح، لأنهم ببساطة، صُنّاع الحاضر وضمانة المستقبل.

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