"كهرباء دبي" تحتفي باليوم الدولي للشباب

دبي في 12 أغسطس/ وام/ أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، حرصها على تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي والاستدامة والابتكار، وذلك في إطار منظومتها المتكاملة لإعداد جيل من الشباب القادر على استشراف المستقبل وصناعته، انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تركز على تنمية المهارات المستقبلية والتكنولوجيا والقيادة وجودة الحياة.

واحتفى مجلس شباب الهيئة باليوم الدولي للشباب 2026 في "المساحة الشبابية" التي اعتمدها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، كأول مساحة شبابية معتمدة في مبنى إيجابي الطاقة ضمن مبادرة "المساحات الشبابية" التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك في قاعة الشيخة هند بنت مكتوم في "الشراع"، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، والذي يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهذه المناسبة، إنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي تضع الشباب في صميم صناعة المستقبل، رسخت الدولة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين الشباب وإشراكهم في مسيرة التنمية الشاملة، حيث توفر لهم منظومة متكاملة من الفرص والمعارف والمهارات التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار.

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مستويات العمل، وإتاحة الفرص أمامهم لتطوير المبادرات والحلول التي تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، لافتا إلى أن المساحة الشبابية في مبنى الشراع هي امتداد لجهود الهيئة في توفير بيئة مؤسسية محفزة تحتضن الأفكار وتشجع الحوار والتعاون وتحول المبادرات الشبابية إلى أثر مستدام.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات الشابة تجمع بين التعلم المستمر والتطوير المهني، ومسرعات المستقبل والابتكار، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، بما يعزز مساهمة الموظفين الشباب في تحقيق مستهدفات دبي ودولة الإمارات.

وتضم الهيئة 2,387 موظفاً وموظفة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، تبلغ نسبة المواطنين بينهم 75%، وتواصل الاستثمار في طاقات الشباب من خلال برامج التدريب والتطوير المهني وإشراكهم في المشاريع الإستراتيجية.

من جانبها قالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، إن اليوم الدولي للشباب مناسبة لتجديد الالتزام بتحويل صوت الشباب إلى مشاركة مؤثرة، وأفكارهم إلى مبادرات تدعم أهداف الهيئة وتوجهاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن المساحة الشبابية توفر بيئة دائمة لتطوير المهارات وتحفيز التعاون والابتكار، بما يعزز إسهام الشباب في تطوير العمل المؤسسي من خلال حلول أكثر كفاءة واستدامة.

ونظم مجلس شباب الهيئة جلسة عصف ذهني بمشاركة 60 موظفاً وموظفة، استندت إلى منهج "دبي الأفعال" الذي يركز على الإنجاز السريع، والطموح القائم على نتائج قابلة للقياس، والابتكار المدعوم بالتنفيذ، والتميز ضمن أطر زمنية محددة.

وناقش المشاركون فرص تطوير مبادرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال والاستدامة وجودة الحياة.

ويعتمد المجلس إستراتيجية متكاملة تستند إلى خمسة مرتكزات رئيسية وحقق سلسلة من الإنجازات النوعية، من أبرزها الفوز بجائزة أفضل مجلس شباب على مستوى الجهات المحلية الحكومية في الدولة لعام 2025، وحصول الهيئة على جائزة "أفضل جهة في العام لتمكين الشباب في القطاع العام والحكومي" ضمن جوائز قمة الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025.

كما نظم المجلس منذ تأسيسه 87 فعالية و28 محاضرة توعوية، وشارك في 13 منتدى ومؤتمراً عالمياً، ولديه شراكات مع أكثر من 25 جهة إستراتيجية، فيما بلغت نسبة سعادة الشباب عن الفعاليات الرئيسية 95%.