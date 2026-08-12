إنقاذ 106 أشخاص من ركاب عبارة مشتعلة قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا في 12 أغسطس /وام/ أنقذت فرق الإنقاذ 106 أشخاص وتحاول إنقاذ المزيد من ركاب عبارة مشتعلة في بحر هائج بالقرب من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ والسفن المارة تمكنت من إنقاذ 106 أشخاص، وتكافح لإخراج الـ25 شخصا المتبقين من السفينة المشتعلة.

وقال محمد هريدي، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في ماتارام: "أولويتنا القصوى هي سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم".

وأضاف أن الأمواج العاتية التي بلغ ارتفاعها 4 أمتار، وفقا لتقارير، أعاقت جهود الإنقاذ.

واندلع الحريق حوالي الساعة 0415 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كانت العبارة "بوتري ياسمين" في طريقها من ميناء بادانج باي في بالي إلى ميناء ليمبار في جزيرة لومبوك المجاورة بمقاطعة نوسا تينجارا الغربية،

وفقا لمكتب البحث والإنقاذ في ماتارام، عاصمة المقاطعة.

وقال هريدي إن جهود الإنقاذ حظيت بدعم سفن البحرية الإندونيسية وزوارق الدورية وسفن الإنقاذ، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر لإجراء مسح جوي.

وأضاف، مستشهدا ببيانات قائمة الركاب الصادرة عن هيئة ميناء بادانج باي، أن العبارة كانت تقل 114 راكبا و17 من أفراد الطاقم، وتحمل 44 مركبة و53 دراجة نارية.

-خلا-