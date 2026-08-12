"تريندز": البحث العلمي القوة الدافعة لإبداعات الشباب وبناء المستقبل

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ تحتفي مجموعة "تريندز" باليوم الدولي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، بتنظيم سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية والدورات التثقيفية والتدريبية المكثفة، وذلك على مدار أسبوع كامل، بهدف تحفيز الباحثين الشباب وتطوير مهاراتهم، والارتقاء بأدواتهم الإبداعية، خاصة في مجال استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من رسم القرارات، وتعزيز قدراتهم البحثية والعلمية والمعرفية.

وأكدت "تريندز"، بهذه المناسبة، أن البحث العلمي هو القوة الدافعة لإبداعات الشباب، والأساس القوي لبناء المستقبل، حيث يمنح الشباب أدوات الابتكار، ويرفع من شأن الأمم ويطور الحضارات عبر صناعة المعرفة وإيجاد الحلول العلمية للمشكلات والأزمات.

وأوضحت أن الشباب هم المحرك الأساسي لمسيرة التطوير والتقدم، حيث جعلت المجموعة بشركاتها الخمس، من تمكين الباحثين الشباب وتأهيلهم ركيزة إستراتيجية تتسق مع شعارها "الاستثمار في الشباب من خلال المعرفة هو استثمار في المستقبل المستدام"، مشيرة إلى أن "تريندز" نجحت في بناء بيئة عمل حاضنة وجاذبة للكفاءات الشابة، وعززت دورها الريادي في دعم القدرات الوطنية.

وأعربت عن إيمانها العميق بأن الشباب هم وقود المستقبل وبناته الحقيقيون، ولذلك حرصت منذ التأسيس على تمكين الكوادر الشابة وتأهيلها في مجالات البحث العلمي والإدارة والقيادة والإعلام ومختلف الإدارات، ما أسهم في إعداد جيل متمكن من الباحثين القادرين على قيادة فرق العمل وتحليل القضايا واتخاذ القرارات، بما يدعم صناع القرار في مختلف شركات المجموعة.

بدورها، قالت العنود الحوسني، رئيسة مجلس شباب "تريندز"، إن مجموعة "تريندز" أدركت منذ الوهلة الأولى أهمية كلّ من الشباب والبحث العلمي، لذا أسست مجلس شباب "تريندز" ليكون منصة لطرح الرؤى وتبادل الأفكار حول مستجدات القضايا موضع اهتمام الشباب، وأطلقت برنامج الباحثين الشباب، الذي يعتمد بالكامل على باحثين شباب، ويسعى إلى نشر إنتاجهم الفكري المتميز وفق أعلى المعايير العلمية.

وأضافت أن "تريندز" تحتفي هذا العام باليوم الدولي للشباب، من خلال إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وورش العمل التفاعلية والدورات التثقيفية، على مدار أسبوع كامل، بمشاركة مجموعة متنوعة من أعضاء مجالس الشباب من باحثين ومتخصصين.

من جانبه، أوضح زايد الظاهري، نائب رئيس مجلس شباب "تريندز"، أن المجموعة، بشركاتها الخمس، اعتمدت نهج عمل مؤسسي، بالاعتماد على الكوادر البحثية الشابة كمحرك رئيسي للعمل وقيادة الفرق البحثية العديدة، وتميزت بأن جميع شركاتها يرأسها شباب مؤهلون تأهيلاً علمياً وعملياً راقياً، كما ركز في برامجها التدريبية على مختلف مجالات اهتمام الشباب.

وأوضح أن "تريندز" توفر منظومة عمل متكاملة لتطوير المواهب الشابة وتعظيم دورهم البحثي وصقل مهاراتهم القيادية، من خلال البرامج البحثية والتدريبية المتخصصة، وهو ما يترجم إستراتيجيتها الداعمة للشباب والساعية إلى تمكينهم علمياً وعملياً ومعرفياً، خاصة في مجال البحث العلمي، وهو ما يسعى أيضاً مجلس شباب "تريندز" إلى تحقيقه، حيث ينخرط بفاعلية في إعداد جيل متمكن من الباحثين الشباب.