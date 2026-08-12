زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب "كوماموتو" اليابانية

طوكيو في 12 أغسطس /وام/ ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة "كوماموتو" الواقعة بجزيرة كيوشو جنوب اليابان.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ويأتي هذا الزلزال في حين لا تزال محافظة "كوماموتو" تتعامل مع تداعيات الزلزال القوي الذي ضربها في 28 يوليو الماضي بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 38 شخصًا، الأمر الذي أبقى السلطات في حالة تأهب لمواجهة أي هزات ارتدادية محتملة أو مستجدات طارئة.

-خلا-