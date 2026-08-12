صادرات إيطاليا تقفز 9.8% على أساس سنوي خلال يونيو

روما في 12 أغسطس/ وام/ ارتفعت الصادرات الإيطالية بنسبة 1.6% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو، وبنسبة 9.8% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.2% على أساس شهري، و13.2% على أساس سنوي، وذلك وفق ما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء.

ونقلت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، عن المعهد قوله إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 6.7% مقارنة بشهر مايو 2026، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.6%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت التدفقات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.1%، ومن الدول غير الأعضاء في الاتحاد بنسبة 1.4%.

وعلى أساس سنوي، سجلت الصادرات نموا بنسبة 15.1% إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 4.1% إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 9.1% من دول الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 18.7% من الدول غير الأعضاء.

وبلغ فائض الميزان التجاري الإيطالي 4.232 مليار يورو في يونيو.