201 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" في النصف الأول من 2026

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، اليوم، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والتي تظهر نهجها المنضبط في الاكتتاب، وتنويع مصادر الإيرادات، ومواصلة توسعها الدولي رغم التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال.

وحققت المجموعة صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 225.1 مليون درهم، فيما استقرت الأرباح بعد الضريبة للأشهر الستة عند 201 مليون درهم، وحافظت المجموعة على قوة أعمالها الرئيسية، مدعومةً بانضباط عمليات الاكتتاب، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وقوة عملياتها التشغيلية الأساسية.

وبلغ إجمالي إيرادات التأمين للشركة، للأشهر الستة 4.1 مليار درهم بالمقارنة مع 4 مليارات دهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وسجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 6.13 مليار درهم نتيجة تزايد عدد العملاء الإستراتيجيين للمجموعة، إلى جانب زيادة أعمال مشاريع الإنشاء الكبرى.

كما حافظت المجموعة على نهجها المنضبط في الاكتتاب، مسجلةً نسبة مجمعة بلغت 95.2 %، وهو ما نتج عنه تحقيق صافي نتائج خدمات الاستثمار بقيمة 215.4 مليون درهم.

وبلغ صافي إيرادات الاستثمار خلال الأشهر الستة 150.4 مليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في عوائد الفوائد على السندات وإيرادات الإيجارات، إلى جانب نشاط المجموعة في عمليات التخارج من الاستثمارات، ما يعكس إدارتها الفعالة للمحفظة الاستثمارية وقدرتها على اغتنام الفرص المناسبة في ظل التقلبات المؤقتة التي شهدتها الأسواق.

وخلال النصف الأول من عام 2026، واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنفيذ إستراتيجيتها في النمو من خلال التوسع الدولي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.

ففي الأول من أبريل 2026، بدأ فرع الشركة في مدينة جيفت عملياته التشغيلية بنحو كامل مع فريق محلي من ذوي الخبرة، وذلك بالاستناد إلى الأعمال الراسخة للشركة في مجال إعادة التأمين عبر الحدود، ما يسهم في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز حضور الشركة في أحد أسواق التأمين الأسرع نموماً في العالم.

وخلال الربع الثاني من العام، وقّعت الشركة اتفاقية إستراتيجية مع وزارة الخارجية لتوفير برنامج تأمين مصمم خصيصاً للموظفين وأفراد أسرهم، ما يعزز التزام الشركة بتوفير حلول تأمينية مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتسهم في تحقيق أهداف "عام الأسرة" في دولة الإمارات.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بهذه المناسبة، إن الشركة واصلت خلال النصف الأول من عام 2026 تركيزها على حماية المتعاملين وترسيخ مكانتها في السوق والمضي قدماً في تنفيذ إستراتيجيتها للنمو على المدى الطويل من خلال الاكتتاب المنضبط وتنويع الموارد والتوسع الدولي.

وأضاف أن النتائج تؤكد قوة الأعمال الأساسية للشركة، إلى جانب امتلاكها لمحفظة أعمال متنوعة، واعتمادها نهجاً منضبطاً في الاكتتاب، وحضوراً دولياً متنامياً، ما يعزز مكانتها ويتيح للشركة مواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها وعملائها والأسواق التي تعمل بها.

من جهته، قال جوجال مادان، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأداء يُظهر مواصلة الشركة تركيزها على حماية المتعاملين والحفاظ على الانضباط في الاكتتاب والاستفادة من التحليلات المتقدمة وتحقيق النمو المستدام من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر والتميز التشغيلي.

وأضاف أنه إلى جانب الأداء المالي، واصلت الشركة تقدمها في تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية من خلال بدء عملياتها التشغيلية بنجاح في فرعها الجديد في الهند وتعزيز شراكاتها التي تحقق قيمة طويلة الأجل للمتعاملين مع الشركة.

وأعرب عن ثقته بأن تحافظ الشركة على نموها من خلال محفظتها المتنوعة، وتوسع حضورها الدولي، وقوة علاقاتها مع المتعاملين، ما يمنحها أسساً راسخة تدعم نموها المستدام.