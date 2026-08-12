15 قتيلا و27 مفقودا جراء انقلاب عبارة في زيمبابوي

هراري في 12 أغسطس/ وام/ لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم ، وفقد 27 آخرون جراء انقلاب عبارة مكتظة بالركاب، أمس الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي، وفق ما أعلنت أجهزة الإغاثة في زيمبابوي، اليوم الأربعاء.

وانقلبت العبارة التي كانت تقوم برحلات بين مدينة كاريبا وعدد من الجزر والقرى على البحيرة الاصطناعية الواقعة على الحدود الشمالية مع زامبيا، بسبب الأحوال الجوية السيئة والأمواج القوية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت وحدة الدفاع المدني المكلفة إدارة عمليات الإغاثة، في بيان، أن العبارة كانت تقل طاقما من خمسة أفراد و114 راكبا بالغا إضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال دون السن المطلوبة لشراء تذكرة، في حين لا تتعدى سعتها تسعين شخصا.

وأفادت الوحدة بأنه تم انتشال 77 شخصا نقلوا إلى جزيرة لونغ آيلاند في وسط البحيرة.