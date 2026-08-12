اختتام برنامج "شرطة المستقبل" في منطقتي المنامة ومصفوت بعجمان

عجمان في 12 أغسطس /وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان، برنامج " شرطة المستقبل "بتخريج 119 طالباً من منتسبيه في منطقتي المنامة ومصفوت، وذلك في إطار حرصها على استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والانتماء الوطني لديهم.

حضر حفل التخرج الذي أقيم في قاعة عبيد الحلو بالمنامة، المقدم محمد راشد المطروشي، رئيس مركز شرطة المنامة الشامل، والرائد أحمد العبدولي، رئيس قسم المرور والدوريات؛ حيث تم تخريج 60 طالباً من منتسبي الدورة الرابعة للبرنامج بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي والتوعوي المخصص للدورة.

وأكد المقدم محمد راشد المطروشي، أن برنامج "شرطة المستقبل" يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة عجمان بالنشء، وحرصها على إعداد جيل واعٍ ومتمسك بالقيم الوطنية والمجتمعية، من خلال برامج هادفة تسهم في تعزيز الانضباط والالتزام وروح المسؤولية، وتنمية الوعي الأمني لدى الطلبة، واستثمار طاقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.

وفي منطقة مصفوت، احتفت شرطة عجمان بتخريج 59 طالباً من منتسبي الدورة الثانية لبرنامج "شرطة المستقبل"، بحضور الرائد الدكتور خليفة علي الكعبي، مدير فرع المرور والدوريات ورئيس المركز بالإنابة، والنقيب جمعة خلفان الكعبي، مشرف الدورة.

وأوضح الرائد الدكتور خليفة علي الكعبي، أن البرنامج أسهم في صقل شخصيات الطلبة وتنمية مهاراتهم، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، إلى جانب تعزيز وعيهم الأمني والمجتمعي، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ مثل هذه البرامج التي تسهم في استثمار أوقات الطلبة بصورة إيجابية وتعزز دورهم في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب أولياء أمور الطلبة المنتسبين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لشرطة عجمان، مثمنين جهودها في تنظيم برنامج "شرطة المستقبل" وما وفره من بيئة تدريبية وتوعوية أسهمت في تنمية مهارات أبنائهم وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والثقة بالنفس لديهم، مؤكدين أن البرنامج ترك أثراً إيجابياً ملموساً في شخصياتهم وسلوكهم، وأسهم في استثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.