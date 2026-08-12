قائد عام شرطة أبوظبي: الشباب شريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ ثمّن معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، إسهامات شباب الوطن وإنجازاتهم المتميزة في مختلف المجالات، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على دعم جهودهم وتمكينهم وتعزيز تطلعاتهم الواعدة في خدمة الوطن، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور الشباب بوصفهم قوة فاعلة وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير وصناعة المستقبل.

وأكد، بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، اهتمام شرطة أبوظبي بتمكين وتأهيل منتسبيها من الشباب، والاستثمار في تنمية قدراتهم العلمية والمهنية والقيادية، وتوفير الفرص التي تعزز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار ومواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

وأوضح أن الاستثمار في الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتقدمة، وتمكينهم من توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، يسهم في صقل قدراتهم الإبداعية وتعزيز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل لديهم، بما يدعم جهود شرطة أبوظبي في مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة في المجتمع.

وأشاد بجهود شباب الوطن وعطائهم في مختلف مواقع العمل، وبما يقدمونه من أفكار ومبادرات تسهم في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، مثمناً الدور الفاعل لمجلس شباب شرطة أبوظبي وإسهاماته في تعزيز مشاركة الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم، بما يدعم تطلعات حكومة أبوظبي نحو منظومة شرطية وأمنية متطورة ومستدامة.