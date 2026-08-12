"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة": شباب الإمارات عنوان للمجد ونموذج في العطاء

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ قال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن شباب الإمارات يعدون عنوانا للمجد ونموذجا في العزيمة والعطاء، مثمنا عاليًا الرؤية الإستراتيجية للدولة في تمكينهم، ومشيدا بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لشباب الوطن وتوجيهاتها لهم بالتسلح بالعلوم والمهارات المتقدمة، والعمل المخلص "من أجل الوطن".

وأكد في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للشباب في هذا اليوم، أن جيل الشباب أسهم في صنع عناوين المجد لوطنه ومجتمعه، وأن قوة عزيمتهم ووهج فتوتهم، مصدر إلهام لمعاني المروءة والشهامة والنخوة، سائلا الله عز وجل ان يبارك في شباب الإمارات وأن يوفَّقهم لكل ما فيه منفعتهم ورفعة وطنهم.