رئيس"الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات": الشباب هم صناع الفرص ورواد التغيير الإيجابي

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن شباب دولة الإمارات أثبتوا أنهم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية والريادة، يحملون مسؤولية الحاضر بثقة، ويقودون المستقبل برؤية تستند إلى العلم والمعرفة والابتكار، لافتا إلى أن ما تحقق من إنجازات وطنية في مختلف المجالات هو انعكاس للاستثمار المستمر في الإنسان، باعتباره الثروة الأغلى والأساس المتين لكل تقدم وازدهار.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إنه في هذا اليوم نحتفي بطاقاتٍ تصنع المستقبل، وعقولٍ تؤمن بأن الإنجازات الكبرى تبدأ بفكرة، وأن الأوطان تتقدم بسواعد أبنائها وبناتها وطموحاتهم التي لا تعرف المستحيل.

وأوضح أنه في ظل المتغيرات المتسارعة، يمثل الشباب ركيزة أساسية في منظومة الجاهزية الوطنية، بما يمتلكونه من قدرات وإمكانات تسهم في تعزيز مرونة المجتمع ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الأزمات والطوارئ بكفاءة ومسؤولية، دعماً لاستدامة التنمية وحماية المكتسبات الوطنية.

وأضاف أنه في هذه المناسبة، نجدد إيماننا بأن الشباب هم صناع الفرص ورواد التغيير الإيجابي، وأن تمكينهم وتطوير قدراتهم يمثل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل الوطن وأجياله القادمة، فبهم تستمر مسيرة الإنجاز، ومن خلالهم تتجسد رؤية الإمارات في بناء نموذج تنموي ملهم يضع الإنسان في قلب التنمية.

وقال كل عام وشباب الإمارات مصدر فخرٍ وعطاء، وشركاء في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وجاهزية.