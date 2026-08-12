"سبيس 42" و"ليوناردو دي آر إس" توقّعان مذكرة تفاهم لتطوير أنظمة مهام الأمن الوطني من الجيل التالي

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بحضور راسخ على المستوى الدولي، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، و"ليوناردو دي آر إس"، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز قدرات الأمن الوطني السيادي في دولة الإمارات، وذلك من خلال إطارٍ تعاوني يدمج أنظمة المهام التابعة لـ "ليوناردو دي آر إس" مع خدمات الاتصال الآمن عبر الأقمار الاصطناعية التي توفّرها "سبيس 42".

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفّر "ليوناردو دي آر إس" خبراتها المتقدمة في منظومة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والأمن السيبراني والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة (C5ISR)، فيما ستقدّم "سبيس 42" خدمات اتصالات آمنة عبر الأقمار الاصطناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرات الاتصال خارج نطاق خط النظر.

ومن خلال هذا التكامل، ستعمل الشركتان معاً على استكشاف العمل المشترك ودمج قدرات مهام متقدمة لدولة الإمارات.

وقال أحمد المحرزي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الأعمال الحكومية في سبيس 42، إن ترسيخ مكانة "سبيس 42" كجهة رائدة وموثوقة في مجال الاتصال الآمن يشكّل أولوية إستراتيجية، فيما تواصل الشركة إرساء معايير جديدة للشبكات المرنة ذات الجاهزية التشغيلية الكاملة.

وأضاف أنه من خلال تكامل بنية الشركة التحتية السيادية للأقمار الاصطناعية وقدرات الاتصالات المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع أنظمة المهام المتقدمة لدى "ليوناردو دي آر إس"، يتم المساهمة في تعزيز الاتصالات الآمنة التي تدعم ترسيخ منظومة الأمن الوطني في دولة الإمارات.

من جانبه قال ديني كروملي، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة "ليوناردو دي آر إس" للإلكترونيات الأرضية، إن هذه المذكرة تمثّل خطوة نوعية تعزّز التزام الشركة بدعم أولويات الأمن الوطني لدولة الإمارات عبر قدرات متكاملة ومتقدمة ومثبتة، تُمكّن من تنفيذ المهام بكفاءة عالية في ظل مشهد تتسارع فيه التهديدات، معربا عن فخر شركته بالتعاون مع "سبيس 42" في هذه المرحلة، فيما تواصل "ليوناردو دي آر إس" توسيع حضورها الدولي بالشراكة مع جهات إستراتيجية حول العالم.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتزايد فيه تعقيدات عمليات الأمن الوطني وترابطها، ما يفرض على القدرات السيادية الاعتماد على أنظمة مهام متكاملة، واتصالات آمنة عبر الأقمار الاصطناعية، وقدرات مستمرة لتقدير الوعي الجيومكاني.

وفي هذا السياق، توفّر "ليوناردو دي آر إس" خبرات مثبتة في تطوير ودمج منظومات القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والأمن السيبراني والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة (C5ISR)، إضافة إلى إلكترونيات المركبات المخصصة للمهام الحيوية لصالح شركاء دوليين.

وتتكامل هذه القدرات مع ما تقدّمه "سبيس 42" من خدمات اتصالات سيادية عبر الأقمار الاصطناعية وخدمات فضائية توسّع نطاق الاتصال الآمن إلى ما يتجاوز الشبكات الأرضية، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزّز المرونة التشغيلية في دولة الإمارات.

وتُعد "ليوناردو دي آر إس" مزوّداً موثوقاً لأنظمة إدارة المهام المتقدمة، وحلول الحوسبة الشبكية، وقدرات تكامل المركبات للجيش الأمريكي والقوات الحليفة حول العالم.

كما تُعرف بريادتها في تقديم حلول حوسبة تكتيكية عالية الأداء ومثبتة، وشاشات ذكية، ومعالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول منظومات (C4/C5/C6ISR) المتكاملة التي تساهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار لدى القادة وأطقم التشغيل في البيئات الأمنية المعقدة.

وقد صُمّمت هذه الأنظمة لتوفير إدراك لحظي للموقف العملياتي، مع قابلية عالية للتوسع وحيادية تجاه المنصات، ودعم للهياكل المفتوحة.