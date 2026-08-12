المصرف المركزي يُصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة يوم الشباب العالمي

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الفضة، بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في صياغة المستقبل وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.

ويبلغ وزن المسكوكة التذكارية 60 غراماً، ويتضمن وجهها الأمامي صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب مقتطف من إحدى قصائده الخالدة "يا ذا الشباب الباني بادر وقم بجهود"، تعبيراً عن رؤيته الراسخة في تمكين الأجيال الشابة، وحثّهم على المبادرة والعمل والمشاركة في بناء الوطن.، بينما يحمل وجهها الخلفي، صورة مبنى المصرف المركزي، إلى جانب القيمة الاسمية البالغة 50 درهماً.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إن هذا الإصدار يُجسّد تقدير دولة الإمارات لشبابها، ويأتي انطلاقاً من رؤية المغفور له الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدراتهم وجعلهم شركاء في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد حرص المصرف المركزي من خلال هذه المبادرات على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي بدور الشباب في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والإسهام الفاعل في تحقيق تطلعات الدولة للمستقبل.

وسيُعلن المصرف المركزي لاحقاً عن موعد طرح المسكوكة، وآلية الحصول عليها عبر موقعه الإلكتروني وقنواته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.