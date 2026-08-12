"نيويورك أبوظبي": الإمارات نموذج رائد في تمكين الشباب

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ أكد فابيو بيانو، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً في تمكين الشباب واستثمار وتنمية قدراتهم، وتولي أهمية كبيرة للتعليم والبحث العلمي والابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، إن الجامعات تضطلع بدور أساسي في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والمعرفة، وتمنح الطلبة المهارات والثقة التي تؤهلهم للإسهام في مسيرة التنمية.

وأضاف أن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الطلبة لمسارات مهنية قائمة اليوم، وإنما يتمثل في تأهيلهم لعالم المستقبل، عبر ترسيخ قدرتهم على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات والتفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة في بيئة تتغير بوتيرة متسارعة.

وأوضح أن جامعة نيويورك أبوظبي تركز على توفير تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والبحث العلمي والانفتاح على الثقافات والتخصصات المختلفة، بما يتيح للطلبة تطوير مهاراتهم واختبار أفكارهم واكتشاف مسارات جديدة يمكن أن يسهموا من خلالها في خدمة مجتمعاتهم والعالم.

وأكد أن مشاركة الشباب في البحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إتاحة فرص القيادة والتجارب الدولية لهم، تمثل عناصر أساسية في بناء جيل قادر على التعامل مع التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن القضايا الكبرى التي تواجه العالم، مثل المناخ والصحة والتكنولوجيا، تتطلب حلولاً عابرة للتخصصات والثقافات والحدود.

وقال إن تجربة جامعة نيويورك أبوظبي تعكس أهمية هذا النهج؛ حيث يلتقي طلبة من دولة الإمارات ومن أنحاء العالم في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات، ويتعلمون من أعضاء هيئة التدريس ومن بعضهم البعض، ويستفيدون من تجربة العيش والدراسة في أبوظبي.

وأشار إلى أن البيئة المثالية التي توفرها دولة الإمارات تمثل عنصراً مهماً في هذه التجربة، في ظل ما تتمتع به من منظومة داعمة للتعليم والابتكار والبحث العلمي، وما توفره من فرص للشباب للتعلم والتجربة والمشاركة في القطاعات المستقبلية.