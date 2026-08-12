مدير عام شرطة أبوظبي: الشباب طاقة التطوير ومحرك الابتكار وصنّاع مستقبل العمل الأمني

أبوظبي في 12 أغسطس /وام/ ثمّن اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، عطاء شباب الوطن، مؤكدًا أنهم الثروة الحقيقية، وطاقة التطوير، ومحرك الابتكار، والركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستدامة، مشيدًا بما يمتلكه شباب شرطة أبوظبي من كفاءات نوعية، وقدرات متميزة، وطموح يواكب المتغيرات ومتطلبات العمل الأمني المتطور، ويسهم في تعزيز مسيرة التميز والريادة التي رسختها شرطة أبوظبي.

وأكد في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، أهمية إسهامات الشباب في دعم مسيرة التطوير، والحرص على تمكينهم وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في تطوير منظومة العمل، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في استشراف التحديات وصناعة الحلول المبتكرة، بما يعزز الجاهزية الأمنية ويرسخ نهج العمل الاستباقي.

وأعرب عن اعتزازه بشباب شرطة أبوظبي، وما يقدمونه من إسهامات فاعلة في دعم مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، مؤكدًا ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة الإنجاز، وحمل راية المسؤولية، وصناعة مستقبل العمل الشرطي والأمني بكفاءة واقتدار، ومشيرًا إلى أن طاقاتهم المتجددة وطموحهم وإخلاصهم تمثل رافدًا رئيسيًّا لترسيخ ريادة شرطة أبوظبي، وتعزيز جاهزيتها، واستشراف مستقبل أكثر أمنًا وابتكارًا واستدامة لمجتمعنا ودولتنا.