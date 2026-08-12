2.89 مليار درهم تصرفات عقارات رأس الخيمة خلال النصف الأول من 2026

رأس الخيمة في 12 أغسطس /وام/ سجل قطاع الأراضي والأملاك في دائرة بلدية رأس الخيمة، إجمالي قيمة تصرفات عقارية بلغت نحو 2.89 مليار درهم خلال المدة من يناير وحتى يونيو 2026، موزعة بين المبيعات والرهون العقارية والتنازلات.

وأظهرت البيانات أن قيمة المبيعات العقارية بلغت 1.353 مليار درهم من خلال 1274 معاملة بيع، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية المسجلة نحو 1.160 مليار درهم عبر 463 معاملة تسجيل، بينما بلغت القيمة التقديرية للتنازلات العقارية وهي عمليات نقل الملكية بين الأطراف دون مقابل مالي نحو 380 مليون درهم من خلال 348 معاملة.

وعلى مستوى الحركة الشهرية سجل شهر فبراير أعلى قيمة للمبيعات العقارية خلال النصف الأول من العام بواقع 371 مليون درهم، فيما شهد شهر يونيو أعلى قيمة للرهون العقارية بنحو 418 مليون درهم، وسجل شهر أبريل أعلى قيمة للتنازلات العقارية بنحو 152 مليون درهم.

وتعكس هذه المؤشرات تنوع التصرفات العقارية في الإمارة بين المبيعات والرهون والتنازلات، وتعبر عن نشاط متعدد الأوجه في السوق العقاري خلال النصف الأول من العام.