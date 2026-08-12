"جودو الامارات" يختتم مشاركته في ملتقى الاتحاد الدولي للمنتخبات العالمية

ألماتي في 12 أغسطس /وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو اختتام الملتقى الدولي بمدينة ألماتي الكازاخستانية أمس، بخوض 96 نزالا، وسط مشاركة واسعة من المنتخبات العالمية، بإشراف الاتحاد الدولي.

وأوضح أن القائمة المشاركة في الملتقى الدولي ضمت 16 لاعبا ولاعبة من الأعمار المختلفة، استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة، ضمن استراتيجية الاتحاد لتوفير أفضل الممارسات العالمية في تطوير المهارات، وتوفير تجارب الاحتكاك الدولية.

وكشف في بيان له عن انتقال الإعداد إلى جورجيا، حتى 26 أغسطس الجاري، ومن ثم المغادرة إلى سويسرا للمشاركة في بطولة لوزان "جراند سلام" التي ينظمها الاتحاد السويسري خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

ونوه بيان الاتحاد إلى استمرار برامج التأهيل والإعداد وصولا إلى استضافة بطولة أبو ظبي "جراند سلام 2026 "، خلال المدة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، تعقبها المشاركة في دورة الألعاب الصيفية الرابعة للشباب" داكار 2026".