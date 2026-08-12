"التنمية الأسرية" تعزز جودة حياة كبار المواطنين عبر برنامج "رحلة العطاء المستمرة"

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ تواصل مؤسسة التنمية الأسرية تنظيم الدورة التدريبية "سعادتك أول خطوات استمرارية العطاء"، خلال شهر أغسطس الجاري 2026 في أندية بركة الدار الاجتماعية بإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الأساليب الإيجابية التي تساعد كبار المواطنين في التكيف مع المتغيرات المرتبطة بالتقدم في العمل، وذلك ضمن برنامج "رحلة العطاء المستمرة".

وتفتح المؤسسة من خلال هذه الدورة باب الحوار لدى كبار المواطنين والمقيمين حول آلية الحفاظ على سعادتهم وطاقتهم الإيجابية في حياتهم اليومية والحفاظ على روتين أكثر سعادة وراحة وطمأنينة.

وقالت فاطمة عزيز المرزوقي، مسؤولة أندية بركة الدار الاجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية، إن الدورة تهدف إلى تعزيز ثقة كبار المواطنين بأنفسهم، والتواصل الإيجابي مع أفراد الأسرة والمجتمع المحلي، واستعراض خطوات يومية بسيطة تساعد في تحسين جودة الحياة والشعور بالإيجابية، بالإضافة إلى فهم التغيرات المرتبطة بالشيخوخة وكيفية الوقاية والتكيف معها.

وأضافت أن من أهم معطيات البرنامج التدريبي هو تقديم أنشطة تفاعلية تنشط الذاكرة وتقوي الإدراك، وتعزز جانب العطاء من خلال استثمار قدرات كبار المواطنين وخبراتهم الحياتية والمهنية والمضي قدماً نحو حياة أكثر عطاءً لخدمة الإنسان والوطن.

وأكدت أن السعادة تكتمل بالحفاظ على الصحة الجسدية ومعرفة كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها، والوقاية من التأثيرات الجانبية للأدوية والتعرف على كيفية استخدامها بفعالية.

وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية من خلال أندية بركة الدار الاجتماعية على الاهتمام بالتعليم المستمر لكبار المواطنين المقيمين، وذلك لتحقيق التكامل في بناء الشخصية، وتطوير مهارات جديدة تساعد في الشعور بالاستقلالية، ومهارات إدارة الوقت والموارد المالية، والتعرف على المعلومات التي تمكنه من الوصول إلى الخدمات ومصادر الدعم والممكنات الاجتماعية في الإمارة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا والمعرفة الحديثة وآليات الحماية منها.