مصر تؤكد دعمها الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي

القاهرة في 12 أغسطس/ وام/ جددت جمهورية مصر العربية التأكيد على دعمها الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتضامنها الكامل معها، مشددة على أن أمن دول المجلس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة دعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوفد المرافق له.

وأعرب وزير الخارجية المصري، عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، وعن التقدير للجهود الخليجية المبذولة لدعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والمجلس، ووضع حد للتصعيد العسكري ومعالجة شواغل مختلف الأطراف.

من جانبه، ثمن جاسم محمد البديوي الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تبذله من جهود متواصلة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدا حرص مجلس التعاون على مواصلة تطوير علاقاته مع مصر وتعزيز التشاور والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.