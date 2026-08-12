"دائرة الطاقة": الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره

أبوظبي في 12 أغسطس/ وام/ قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، إن مسيرة دولة الإمارات منذ تأسيسها ارتكزت على رؤية طموحة وإيمان راسخ بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن وازدهاره.

وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "ظروف مختلفة وتطلعات مشتركة" أنه بتوجيهات القيادة الرشيدة ونهج القادة المؤسسين، نواصل تمكين الشباب والشابات بوصفهم جيل المستقبل وشركاء فعالين في صياغته، بما يمتلكونه من أفكار مبتكرة وعزيمة وقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.

وأكد الجروان أن دائرة الطاقة – أبوظبي، تؤمن بأن إعداد جيل جديد من القادة هو مسؤولية مشتركة، وأن دور الشباب بتجاوز اكتساب المهارات إلى المشاركة في ابتكار الحلول وصناعة القرار في القضايا التي تمس مستقبلهم.

وأضاف:" أنه من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ورواد القطاع، نعمل على تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مستقبل المياه والطاقة. ومع التسارع غير المسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، تبرز الحاجة إلى كوادر وطنية تمتلك مهارات رقمية متقدمة، وعقلية ابتكارية، وقدرة عالية على التعلم والتكيف مع المتغيرات. كما نواصل دعمنا في دائرة الطاقة بتوظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لتطوير المنظومة التنظيمية والتشغيلية لقطاعي المياه والطاقة، بما يعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمات واتخاذ القرار القائم على البيانات. ونجاح هذا التحول لا يعتمد على التكنولوجيا والبنية التحتية وحدهما، بل على الكفاءات الوطنية القادرة على توجيهها وتوظيفها بمسؤولية ووعي".

وأكد انه في اليوم الدولي للشباب، نحتفي بشباب وشابات الإمارات والعالم، الذين قد تختلف ظروفهم وتتقاطع تطلعاتهم نحو فرص أوسع ومستقبل أكثر استدامة ومن خلال الثقة بقدراتهم، وإشراكهم في الحلول، وتعزيز الشراكات معهم، نرسخ مستقبلاً يقوده جيل متمسك بقيمه، واثق بقدراته، ومؤهل لصناعة أثر حقيقي لوطنه والعالم.