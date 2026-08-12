عبدالعزيز بن حميد يطلق "لوحة القيادة العقارية الذكية"

عجمان في 12 أغسطس/ وام/ أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، "لوحة القيادة العقارية الذكية" التي ابتكرتها الدائرة، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة اتخاذ القرار، من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة لأداء القطاع العقاري.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن "لوحة القيادة العقارية الذكية"، إضافة نوعية تدعم مساعي الدائرة وجهودها المستمرة لأتمتة العمليات وتبني حلول ذكية لتطوير منظومة العمل، وتسريع اتخاذ القرارات من خلال الدراسات والتحليلات الاستراتيجية التي تُمكن القيادة والمدراء من قراءة توجهات السوق، ومتابعة الأداء، وتحليل سلوك المتعاملين.

وأضاف أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تعمل ضمن استراتيجية متكاملة للارتقاء بأداء القطاع العقاري، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها القيادة الرشيدة، مشدداً على ضرورة تعزيز مناخ الاستثمار والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير خدمات مبتكرة واستباقية تواكب رؤية عجمان 2030، وتعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال وتوفر لهم بيئة أعمال مثالية.