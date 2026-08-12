"ديوا" تسجل إيرادات نصف سنوية قياسية تقارب 14.9 مليار درهم

دبي في 12 أغسطس / وام / سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" نتائج مالية موحدة قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث حققت إيرادات نصف سنوية بلغت 14.86 مليار درهم، وصافي أرباح وصل إلى 3.33 مليار درهم بزيادة نسبتها 15.02%.

وبلغت الأرباح التشغيلية 4.07 مليار درهم، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.32 مليار درهم، مدعومة بالطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إلى جانب الأداء التشغيلي المتميز الذي يعكس قوة اقتصاد الإمارة ومرونة نموذج أعمال الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بأن تكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمة ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقال معاليه إن الهيئة تواصل بفضل هذه التوجيهات مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم مسيرة دبي التنموية، مشيراً إلى توقعات بتوزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء خلال الربع الثاني من العام الجاري 15.78 تيراوات ساعة، تضمن 3.14 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة التي شكلت 19.9% من إجمالي إنتاج الكهرباء، ووصل إنتاج المياه المحلاة إلى 40.25 مليار جالون إمبريالي خلال نفس الفترة، في حين شهد عدد حسابات المتعاملين زيادة قدرها 18,220 حساباً في الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الحسابات الجديدة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026 بمقدار 72,718 حساباً، محققاً نسبة نمو سنوي بلغت 5.63%.

ووصلت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة بنهاية النصف الأول من عام 2026 إلى 17,979 ميجاوات، استحوذت مصادر الطاقة النظيفة منها على 3,860 ميجاوات لتمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة.

وشغلت الهيئة الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، لترفع القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة بواقع 60 مليون جالون يومياً، لتشكل هذه التقنية 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة في تحلية المياه، مع توقعات بإضافة 120 مليون جالون يومياً إضافية باستخدام نفس التقنية خلال العام الجاري.

وتستهدف هيئة كهرباء ومياه دبي بحلول نهاية عام 2030 الوصول بإجمالي قدرتها الإنتاجية للكهرباء إلى أكثر من 23 جيجاوات، لتشمل نحو 8.3 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 36.1% من إجمالي القدرة الإنتاجية، وتخطط للوصول بقدرة إنتاج المياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً، تتضمن 308 ملايين جالون يومياً عبر تقنية التناضح العكسي المعتمدة على الطاقة المتجددة.

وتتوقع الهيئة، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى التي بدأت من أكتوبر 2022، حيث يتم التوزيع نصف سنوياً، وقد وزعت الهيئة بالفعل في 20 إبريل 2026 أرباحا بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2025، وتترقب توزيع 3.1 مليار درهم أخرى عن النصف الأول من عام 2026 في أواخر شهر أكتوبر المقبل.